Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК

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О финансировании учёных шла речь на первом заседании Национального совета по науке и технологиям под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Для обеспечения устойчивого финансирования университетов целесообразно разработать закон о фондах целевого капитала (эндаумент-фонды). Особое внимание нужно уделить увеличению финансирования науки из всех источников, включая обязательные инвестиции недропользователей в НИОКР в размере одного процента от капитальных вложений. При этом необходимо продолжить централизацию указанных расходов добывающих компаний", - сказал глава государства.

Он особо обратил внимание на то, что важно не воспринимать эти средства как ещё один налог.

"Обращаюсь к крупным добывающим компаниям нашей страны с пониманием отнестись к этому нашему подходу и требованию. Это не налог. Это добровольный взнос добывающих компаний, которые зарабатывают серьёзные финансовые ресурсы у нас в стране, в развитие национальной науки. Для этого следует принять меры по синхронизации финансируемых недропользователями исследований, в том числе фондом "Самрук-Казына", с приоритетами научно-технологической политики", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что требуется сделать порядок проведения ими НИОКР открытым, конкурентным и доступным для вузов и НИИ. Весь процесс должен сопровождаться государственной научно-технической экспертизой и рассмотрением на научно-технических советах.

В целом, бизнесу необходимо наладить самое тесное взаимодействие с научным сообществом для увеличения объёма научно-исследовательских работ в производственных секторах экономики. Крайне важно развивать "умные города" и агломерации. Одной их ключевых задач также представляется комплексное изучение Каспийского моря и обеспечение биологической безопасности страны.

"Необходимо с научной точки зрения подойти к таким актуальным вопросам, как повышение урожайности зерна за счёт выведения новых сортов, селекция в животноводстве, обеспечение рачительного полива плодовоовощных культур в пустынных регионах. Именно на такие важнейшие направления целесообразно выделять крупные гранты. Кроме того, сами научные проекты, финансируемые на грантовой основе, должны быть актуальными и востребованными", - поручил президент.

Он признал, что материально-техническое состояние многих научных учреждений в стране оставляет желать лучшего, некоторые из них находятся в плачевном состоянии.