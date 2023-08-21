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Учёные вылечили диабет второго типа глистами

Сегодня, 16:06
АВТОР
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istock Сегодня, 16:06
Сегодня, 16:06
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Фото: istock

Учёные из США два года проводили эксперимент: часть из 40 участников с диабетом 2-го типа получили личинки анкилостом, а часть плацебо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Nature.com.

Оказалось, у зараженных паразитами людей значительно улучшился метаболизм, уменьшились воспалительные реакции, испытуемые отмечали хорошее настроение и самочувствие.

Учёные считают, что паразиты — отличный способ лечения диабета 2-типа, целиакии и болезни раздражённого кишечника.

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