Учёные улучшили умственные способности человека при помощи чипа

Учёные выяснили, что работу нейронных цепей можно улучшить при помощи чипов-имплантатов, путем стимуляции определённых участков мозга. Именно так и поступили сотрудники Стэнфордского университета, что позволило им восстановить память и другие когнитивные способности участников эксперимента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Hi-News.ru

Нарушение умственных способностей после травм связывают с повреждением нейронных цепочек в таламусе. Этот участок мозга принимает информацию от всех органов чувств. Поэтому его еще называют сенсорным хабом.

К своему исследованию сотрудники Стэнфордского университета совместно с коллегами из других научных центров США, привлекли пять человек возрастом 22-60 лет. Все они перенесли серьёзные травмы мозга, в результате чего испытывали проблемы с умственными способностями.

Прежде чем имплантировать электроды, учёным пришлось построить виртуальные модели мозга каждого человека по отдельности. Это было необходимо для того, чтобы обеспечить высокую точность операции, так как у всех людей мозг имеет индивидуальные особенности. Кроме того, он незначительно меняется после травм. Ошибка же всего в несколько миллиметров привела бы к тому, что все усилия ученых были бы напрасны.

После операции авторы работы еще некоторое время настраивали имплантаты, чтобы обеспечить наибольшую их эффективность. Когда чипы были уже готовы к работе, начался период тестирования — 12 часов в день в течение трех месяцев имплантаты генерировали ток с частотой 150-185 Гц.

Ученые восстановили память при помощи имплантов. Чипы улучшили память и другие умственные способности участников эксперимента. Фото.

Чипы улучшили память и другие умственные способности участников эксперимента

По окончании эксперимента, все участники прошли тесты на умственные способности, а именно — на рабочую память и концентрацию внимания. Как сообщают авторы исследования в издании Nature Medicine, внимание добровольцев улучшилось более чем на 30%. Кроме того, участники эксперимента стали быстрее решать задачи на 32%.

Улучшения почувствовали и сами участники эксперимента. Например, Джина Арта, одна из участниц сообщали, что наконец стала запоминать сколько у нее денег осталось на счету. Кроме того, женщина снова смогла читать книги. Ранее она просто не могла удержать внимание и связывать между собой прочитанные события. Также Джина Арта перестала превышать скорость, так как ранее просто забывала следить за ней.

После успешного проведения первой части эксперимента, ученые отключили у одного из пациентов мозговой чип на три недели. Повторные тесты показали, что его умственные способности снова упали на 34%, то есть стали такими же, как и до операции.

Таким образом, чтобы улучшить работу мозга, имплантат должен работать каждый день.