Учёные создали прототип ChatGPT на казахском языке

В Казахстане разработали отечественный аналог чат-бота ChatGPT на казахском языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования.

Разработчики — учёные НИИ "Искусственного интеллекта" ЕНУ имени Л.Гумилеёва.

Казахстанский прототип чат-бота ChatGPT может анализировать большие объёмы данных, отвечать на вопросы, генерировать тексты, а также владеет всеми морфологическими, синтаксическими правилами казахского языка.

"Мы создали первую большую языковую модель LLM на казахском языке. Система способна понимать любой контекст на казахском языке и давать ответы согласно своим знаниям c использованием архитектуры нейронных сетей. Наш прототип ChatGPT понимает правила казахского языка, запомнил все секвенции между буквами, слогами, словами, предложениями и умеет генерировать ответ, который синтаксически и грамматически правильный и удовлетворяет запрос пользователя", — отмечает директор НИИ Алибек Барлыбаев.

Разработчики успешно провели эксперименты по генерированию системы казахских литературных произведений, нормативной документации и научных материалов. Сейчас они планируют предложить использование модели искусственного интеллекта в образовательном процессе. Знаниями чат-бота можно воспользоваться для уточнения необходимой информации.

"Допустим, готовясь к экзаменам, школьники в тесте не поняли какую-то информацию, например, уравнение по математике или термин по химии. Они хотят уточнить для себя, а учителя рядом нет. Они могут задать вопрос, и система очень быстро и коротко ответит. Дальше они могут наводящие вопросы задавать и так далее. К тому же, эту технологию можно использовать для студентов начальных курсов, которым часто приходится проходить общеобразовательные дисциплины", — отмечает доктор PhD Алибек Барлыбаев.

Учёные планируют в дальнейшем развивать проект, усиливая его технические и серверные мощности.