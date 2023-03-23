- Потасовку в Шахтинске полицейские пытались остановить выстрелом в воздух 23:19 52
- Три казахстанки пробились в финал женского чемпионата мира по боксу в Индии 22:50 160
- Учёные расшифровали ДНК Бетховена 22:48 119
- На продающих амулеты попрошаек жалуются жители Актау 22:14 206
- Президент Казахстана поговорил по телефону с эмиром Катара 21:45 247
- Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны 21:13 433
- Карина Ибрагимова вышла в финал чемпионата мира в Индии 20:45 422
- Противотанковую мину нашли на льду озера в Кокшетау 20:06 378
- Алуа Балкибекова уступила боксёрше из Индии на чемпионате мира 19:47 377
- Создатели легендарного шутера представили новую версию Counter-Strike 19:16 545
- Учеников пяти школ в Атырау переводят на дистанционку 18:45 554
- Казахстанские теннисистки пробились в полуфинал чемпионата мира до 14 лет 18:18 398
- Школьник из Туркестанской области изобрёл "умную" ферму 17:46 520
- Первая ракетка мира Ига Швёнтек не сможет приехать в Астану 17:11 415
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 16:33 592
- Токаев поговорил по телефону с королём Иордании 16:18 393
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 15:41 656
- В Карагандинской области начали взрывать лёд 15:21 423
- Павлодарских школьников за 10 дней научили шить нацинальные головные уборы 14:48 480
- Производство бензина и дизтоплива в Казахстане превысило план Минэнерго 14:15 467
- Более 70 тысяч кубометров талой воды за сутки откачали в Актюбинской области 13:48 455
- В Японии начался сезон цветения сакуры 13:13 486
- Какую опасность несёт гастрит, рассказал казахстанский врач 12:47 533
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 12:19 605
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане продолжает снижаться 11:46 657
- Морпех из Актау поднял барана 230 раз и установил рекорд 11:13 706
- Бублик проиграл на старте турнира в Майами 10:37 488
- Один день из жизни военных моряков. Репортаж из Актау 10:01 873
- Отголоски пяти землетрясений за ночь зафиксировали казахстанские сейсмологи 09:32 984
- Тайник с боеприпасами обнаружен в Талдыкоргане 09:02 541
- Синоптики обещали неблагоприятные метеоусловия в 12 городах страны 08:28 527
- Токаев поздравил казахстанцев с началом Рамазана 08:02 858
- В Англии мужчину подожгли возле мечети 07:59 694
- Весовую категорию Головкина и Алимханулы признали худшей в боксе 07:38 665
- Как благоустроить свой двор за бюджетные деньги 06:33 690
- Глава стройфирмы осуждён по делу о смерти сотрудника в Усть-Каменогорске 05:01 565
- Ангелина Лукас назвала самую лучшую боксершу во всей сборной Казахстана 04:21 1226
- В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 03:42 617
- Военные оригинально поздравили астанчан с Наурызом 02:05 671
- Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО 01:30 603
- Семья госпитализирована после взрыва газа в Туркестане 00:18 649
- Ребёнок выпал из коляски во время прогулки в Атырау 22.03.2023 724
- Осужденную на 20 лет казахстанку признали невиновной во Франции 22.03.2023 808
- Шесть казахстанок вышли в полуфинал женского чемпионата мира по боксу 22.03.2023 1079
- Казахстан побил рекорд по приготовлению Наурыз коже 22.03.2023 674
- Битва искусственных интеллектов: Google запустил соперника ChatGPT 22.03.2023 863
- Дождь, снег и туман ожидаются 23 марта в некоторых регионах страны 22.03.2023 606
- Необычное поздравление с Наурызом получили казахстанцы из космоса 22.03.2023 734
- Алуа Балкибекова побывала в нокдауне и стала чемпионкой мира в Индии 22.03.2023 2183
- 42 молодые семьи получили жильё по программе "Актобе жастары" 22.03.2023 802
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 1318
- Полиция проверяет блогера Елену Блиновскую — СМИ 22.03.2023 1171
- Дети дипломатов и студенты: как Наурыз отметили в Китае 22.03.2023 656
- В Алматы разыграли первый Кубок Казахстана по теннису на колясках 22.03.2023 695
- Шавкат Рахмонов построит дом для семьи, пострадавшей от паводка в Актюбинской области 22.03.2023 723
- Украденный Наурыз: как казахи боролись за свою идентичность в СССР 22.03.2023 873
- Инновационная юрта появилась в Астане в честь Наурыза 22.03.2023 926
- Первая ракетка мира Ига Швёнтек прилетит в Астану 22.03.2023 818
- Казахстанцы за рубежом масштабно празднуют Наурыз 22.03.2023 1307
- После матча Казахстана и Словении в Астане пустят дополнительные автобусы 22.03.2023 709
- Казахстан стал лидером по числу четвертьфиналисток женского ЧМ по боксу 22.03.2023 844
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 898
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане снизилась вдвое 22.03.2023 658
- Сборная Словении по футболу прилетела в Астану 22.03.2023 764
- Лоскутное одеяло от развода шьёт рукодельница из Кокшетау 22.03.2023 4192
- Мирзиëев, Рахмон и Бердымухамедов. Кто ещё поздравил Президента Казахстана с Наурызом 22.03.2023 747
- Безопасность казахстанцев в праздники обеспечивают 20 тысяч полицейских и гвардейцев 22.03.2023 803
- В результате землетрясения Пакистане и Афганистане погибли 11 человек 22.03.2023 727
- Сенсацией завершился стартовый матч Путинцевой в Майами 22.03.2023 906
- Ухудшение качества воздуха 22 марта возможно в девяти городах страны 22.03.2023 658
- В основе Наурыза — ценности мира: Токаев обратился казахстанцам 22.03.2023 703
- Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции 22.03.2023 712
- Тұсаукесер для 85 малышей провели на площади Кызылорды 22.03.2023 693
- Мужчина с ножом завёл школьников к себе домой и заставил отжиматься 22.03.2023 911
- Очередь из фур на границе с КНР сократилась в четыре раза за неделю — НПП 22.03.2023 758
- В Талдыкоргане появился памятник Абаю Кунанбаеву 22.03.2023 797
- Новая авария произошла на ТЭЦ Риддера 22.03.2023 771
- В Актюбинской области начали оценивать ущерб сельчан от паводков 22.03.2023 690
- Информацию о возможном повторном землетрясении в Казахстане назвали ложной 22.03.2023 5926
- Землетрясение произошло в ряде городов Казахстана 21.03.2023 1453
Учёные расшифровали ДНК Бетховена
Группе ученых из Кембриджского университета удалось расшифровать ДНК немецкого композитора Людвига ван Бетховена, однако они не смогли точно определить причину его преждевременной смерти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.
Группа исследователей во главе с Тристаном Беггом проанализировала пряди волос Бетховена, которые хранились в частных коллекциях (всего прядей было 8, но аутентичными были признаны лишь 5), и на основе генной секвенции пришла к выводу о том, какими заболеваниями страдал композитор.
Бетховен родился в Бонне в 1770 году и к 30 годам начал терять слух, а в возрасте 48 лет потерял его почти полностью. При этом он продолжал сочинять музыку, однако играть на фортепиано уже не мог.
Композитор скончался в Вене в 1827 году в возрасте 56 лет.
О причинах смерти композитора начали спорить практически сразу после его смерти, однако за два столетия прийти к однозначному выводу так и не удалось.
Фото: SUSANNA SABIN/UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Не смогли это с полной уверенностью сделать и ученые из Кембриджа, однако они выяснили, что у Бетховена была генетическая предрасположенность к заболеваниям печени (это усугублялось пристрастием к алкоголю), а в конце жизни он был инфицирован гепатитом В.
По словам Тристана Бегга, изучив записи композитора в последние 10 лет его жизни, ученые пришли к выводу, что Бетховен регулярно употреблял алкоголь, но объемы потребления оценить сложно.
"Хотя большинство его современников утверждает, что по стандартам Вены начала XIX века его потребление было умеренным, скорее всего, речь шла о дозах алкоголя, которые сегодня считаются вредными для печени, — сказал он. — Если потребление алкоголя было значительным на протяжении длительного периода времени, то в совокупности с генетической предрасположенностью это могло стать причиной цирроза".
При этом генетический анализ образцов волос композитора не пролил свет на причины его прогрессирующей глухоты.
Ученые предполагают, что реальной причиной смерти могла стать совокупность факторов, и более точно это смогут отпределить дальнейшие исследования.
-
Trend news
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 16:33 587
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 15:41 652
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 12:19 604
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 1310
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 898
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 920
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 971
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 969
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 5199
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 985
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1080
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1242
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1131
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1087
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 1139
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 7512
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 1807
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 3569
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 2812
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 8149
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1393
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1479
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1356
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4801
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1336
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6649
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3587
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1965
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18777
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4246
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3398
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2296
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 3228
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 20900
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2941
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2352
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2116
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2320
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6386
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 11157
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2684
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 4071
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 3017
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15628
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 3786
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2712
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2353
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5403
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2749
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4334
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 4751
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6226
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 12025
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2804
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3714
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 37926
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2893
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 3110
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3730
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2957
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 6130
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3997
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3641
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 7278
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 4087
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 3241
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3477
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 14302
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3395
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 13324
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 16423
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3713
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 5469
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2712
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8675
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 18054
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 27022
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 5013
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3955
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 5094
-
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 709
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 893
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 741
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 1597
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1313
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1136
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1145
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1448
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1384
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1126
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1719
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1275
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1632
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1732
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1631
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1646
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6526
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1790
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1862
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1878
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2073
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1804
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2545
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2139
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2145
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2722
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2387
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2200
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2926
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2828
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2717
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2551
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3367
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3675
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3215
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4128
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3876
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3351
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 3888
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4090
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3373
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4424
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4277
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4172
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4753
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3650
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3975
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4086
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4544
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4459
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5033
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4676
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4333
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4000
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4122
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4512
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4983
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5082
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5206
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5020
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7025
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5740
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4875
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5352
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4919
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4526
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4808
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4849
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 5032
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5543
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5642
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4556
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6351
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 5202
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5587
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 5099
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 5609
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 5712
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 6483
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4873