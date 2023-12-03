Учёные посоветовали студентам отказаться от кофе

Исследователи объяснии, почему студентам и ученикам лучше отказаться от кофе. по мнению учёных, кофеин, возможно, мешает обучению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на HiNews.

Ранее считалось, что кофеин положительно влияет на мозг человека в целом, в том числе его пластичность. Но самое главное, что он блокирует сигнальное химическое вещество аденозин, которое вызывает у нас сонливость. Благодаря этой способности кофе повышает концентрацию внимания, что улучшает способность к обучению.

Однако в недавнем исследовании сотрудники исследовательского центра нейромодуляции в больнице Батлера (США) обнаружили обратный эффект. Они проанализировали сигналы мозга, связанные с обучением и сохранением воспоминаний у 20 человек. Среди них были 16 человек которые выпивали в день от одного до пяти порций напитка с кофеином, и 4 человека, которые практически никогда не пили кофе или другие напитки с кофеином.

Все участники исследования были подвергнуты процессу стимуляции мозга, именуемому повторяющейся транскраниальной магнитной стимуляцией (rTMS). В результате этой стимуляции исследователи имитировали готовность мозга к обучению.

Затем авторы исследования изучали признаки электрических импульсов в нервной системе, чтобы измерить так называемую долговременную потенциацию, проще говоря, важный показатель пластичности мозга. У тех, кто не пил напитки с кофеином, эффекты долговременной потенциации оказались гораздо сильнее, в сравнении с теми, кто пил их каждый день. Об этом исследователи сообщают в журнале Frontiers in Psychiatry.

Результаты исследования указывают на то, что регулярная стимуляция мозга кофеином вызывает обратный эффект, то есть уровень пластичности снижается. Но почему это происходит? Чтобы точно ответить на этот вопрос, ученые должны провести дополнительные исследования. Однако в настоящий момент есть некоторые вполне обоснованные предположения.

Как сообщалось выше, кофеин блокирует Аденозин. Уже давно известно, что это вещество способно оказывать влияние на долговременную потенциацию. Данный процесс влияет на то, как нейронные клетки мозга укрепляют связи между собой. Проще говоря, долговременная потенциация является важным элементом пластичности. В частности, она имеет решающее значение на способность мозга воспринимать новую информацию и адаптировался к обучению с течением времени.

Ученые обнаружили негативное влияние кофеина у всех людей, которые пили от 1 до 5 чашек кофе (или других напитков с кофеином)

Но, следует учитывать, что данная работа является только пилотным исследованием, задача которого заключалась в том, чтобы подтвердить связь между кофеином и пластичностью мозга. В данной работе нет точных данных относительно дозировки кофеина, которая ухудшает пластичность мозга. Да и сами выводы пока нельзя назвать доказанным фактом, они лишь логически обоснованы.

Поэтому авторы работы планируют в ближайшем будущем продолжить исследование, и использовать в нем точные методы наблюдения и контроля, которые позволят определить все механизмы воздействия кофеина на мозг. Надо сказать, что многие предыдущие исследования были неоднозначными. Они показывали как положительное, так и отрицательное воздействие кофеина на мозг.

Тем не менее, полученную информацию стоит принять к сведению, и не злоупотреблять напитками с кофеином. Помимо кофе это еще и популярные в последнее время энергетики. Они давно известны своим негативным влиянием не только на нервную систему, но и другие элементы организма.