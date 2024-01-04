Учёные нашли способ очистить воздух в Алматы

Физиологи-генетики Казахского национального женского педагогического университета обнаружили инновационный метод очистки воздуха в Алматы от вредных веществ. Проект, ориентированный на улучшение экологии и здоровья городских жителей, уже весной вступит в научно-производственную фазу, передаёт BaigeNews.kz.

Руководитель проекта, генетик Аскар Калекешов сообщил, что первым этапом исследований станет выращивание растений, способных эффективно поглощать вредные вещества. Из высадят в густонаселённых районах Алматы.

"Мы планируем создать зелёные острова, где растения смогут эффективно фильтровать воздух и улучшать его качество. Этот подход не только эффективен, но и экологичен, ибо растения, являясь природными фильтрами, способны значительно улучшить состояние окружающей среды", - подчеркнул учёный.

Другим важным этапом проекта будет изготовление биологически активных препаратов из экстрактов растений, которые будут способствовать очистке и оздоровлению организмов алматинцев. Средства будут разработаны на основе комплексных исследований, направленных на определение оптимальных концентраций активных веществ для максимального положительного эффекта на здоровье.

Для сбора растительного сырья экспедиция учёных отправится в Восточно-Казахстанскую область.

"Наши исследования позволят разработать модель, которую можно будет успешно адаптировать и в других городах, сталкивающихся с проблемами загрязнения воздуха", - добавил Аскар Калекешов.

Научные исследования будут проходить на базе агробиостанции Кольди, находящейся в 25 километрах от Алматы.