Учителям Кокшетау представили первую отечественную платформу цифровых учебников

Фото: Асель Турар

Педагогам 20 регионов Казахстана представят первую отечественную платформу цифровых учебников. Открыла серию презентаций Акмолинская область. Впервые в Кокшетау – в IT-лицее имени Аль-Фараби и средней школе № 12 – состоялись открытые уроки на платформе TopIQ с участием авторов линейки учебников по географии и информатике. Всего в городе по TopIQ с нового учебного года занимаются восемь школ, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Казахстанская образовательная платформа TopIQ – это интернет-ресурс, где размещаются казахстанские электронные учебники издательства "Алматыкітап" и ряда других. Все они аккредитованны для разработки и выпуска учебной литературы. На сегодня на платформе размешены 108 учебников с 1 по 11 классы.

Каждая тема учебника представлена не только в текстах, но и графическом, аудио- и видео-сопровождении.

"По сути, это те же бумажные учебники, страницы, темы – всё так же. Но если в бумажном учебнике, допустим, просто картинка, а здесь она оживает. Все уроки дополнены аудио- и видео-материалами, заданиями. У нас много хороших отзывов по Казахстану от учителей, родителей и учеников. Особенно цифровые учебники нравятся младшеклассникам: в них, к примеру, есть голосовые похвалы. Допустим, ребенок выполнил задание, получает голосовое одобрение: "молодец". Если неправильно, ему говорят "подумай ещё", – комментирует руководитель проектного офиса издательства "Алматыкітап" Дамеля Койшина.

Контент на web-портале постоянно расширяется.

"На этой платформе находятся книги издательства "Алматыкітап", также дошкольная литература, и сейчас стали вводить в PDF-формате художественную. То есть здесь можно читать заниматься по учебнику и читать книги", – дополнила собеседница.

Платформой в школах уже успешно пользуются. Она хорошо зарекомендовала себя в большинстве регионов Казахстана в течение дистанционного 2020-2021 учебного года.

"Практика показала: электронные учебники удобны в использовании для учеников, учителей и родителей. В прошлом учебном году TopIQ стала основным инструментом для организации работы с цифровым контентом в более двухста школах республики", – отметила Койшина.

Как приобрести вход на TopIQ и пользоваться электронными учебниками и книгами?

"Буквально недавно президент страны Косым-Жомарт Токаев поручил облегчить рюкзаки учеников. По этому заданию утвердили нашу платформу, потому что она единственная в Казахстане. И сейчас школы активно приобретают TopIQ за счет госсредств. Если школа это сделала, то ученики и учителя пользуются ею бесплатно. Если нет, можно купить индивидуально, стоимость – всего лишь 1 300 тенге в месяц, это одна поездка в такси. В 9 900 тенге обходится доступ ко всем учебникам с 1 по 11 класс, художественной и дошкольной литературе", – пояснила представитель издательства.

TopIQ – это не приложение, скачивать платформу отдельно не нужно.

"Главное, чтобы был гаджет – телефон, планшет или компьютер и Интернет, – пояснила Дамеля Койшина. – Но так как у нас в регионах, особенно аулах, проблема с Интернетом всё ещё остаётся актуальной, поступило предложение сделать платформу в виде приложения. Чтобы можно было пользоваться ею и без Интенета. Сейчас "Алматыкітап" работает над этим".

В перспективе платформы TopIQ и "Күнделік" объединят.

"Мы с прошлого года работаем над интеграцией с "Күнделік". Это будет очень удобно: все школы к ней подключены, ученики, учителя и родители могут заходить на TopIQ через "Күнделік" без отдельного пароля. В будущем у этих двух платформ будет общий журнал", – сообщила спикер.

Казахстанские педагоги уже отметили рост успеваемости в своих классах по тем предметам, в которых, наряду с печатным учебником, они использовали электронные на веб-платформе. Работая с ней, ученики выполняют различные виды учебной деятельности, учатся ИКТ-навыкам, неотъемлемой составляющей умений 21 века.

"В Казахстане около 7 тысяч школ, более 340 тысяч учителей и около 3,5 миллионов школьников. Если каждый ученик получит доступ к TopIQ, то у всех учащихся появится возможность для роста и выбора своего темпа обучения", – уверены разработчики проекта.

В Кокшетау к TopIQ подключились уже восемь школ – №№1, 3, 7, 8, 12, 17, 21 и IT-лицей им. Аль-Фараби. В районах, к сожалению, пока нет. Но это – скорее, вопрос времени.

Делегация издательства провела встречи с педагогами Кокшетау, На обучающих семинарах выступили редакторы и технические специалисты, создавшие интерактивные учебники. Также состоялись открытые уроки в парах: учитель и автор учебника. Например, к совместному уроку по географии в 8 классе по Zoom подключился автор учебника Руслан Каратабанов; по информатике – Роман Кадыркулов из Туркестанской области.

Подобные семинары для учителей продолжатся в других областях страны.

Фото: Асель Турар