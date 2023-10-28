Учителя наказали за беседу "по понятиям" со школьником в Акмолинской области

В школе селе Жанаесил Акмолинской области учитель позволил себе рукоприкладство по отношению к школьнику после найденной у него электронной сигареты, передаёт BaigeNews.kz.

Видео опубликовал паблик astanovka98.

"Учитель, по всей видимости, заметил, как ученик курит", — отмечается в записи к видео.

На кадрах мужчина дёргает школьника, и спрашивает, чья это сигарета. Подросток, прижатый к стене, говорит: "Я больше не буду". Учитель продолжает агрессивное обращение, сопровождая его словами: "Хочешь, я тебя здесь оформлю?", "Пойдёшь по полной". Затем со словами "Хочешь по понятиям?", он снимает пиджак. Все это происходит при одноклассниках мальчика.

На инцидент отреагировали в департаменте полиции Акмолинской области. Здесь подтвердили, что он произошёл в средней школе села Жанаесиль.

"Материал по факту неправомерных действий преподавателя зарегистрирован в книге учёта информации отдела полиции Целиноградского района. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", — уточнили в ДП.

В Управлении образования Акмолинской области сообщили, что подробности произошедшего выясняло служебное расследование.

"Во время перемены после второго урока ученики 7,9,10 классов пришли в спортзал, чтобы поиграть в волейбол. Учитель физической культуры при входе в спорт зал увидела, что ученик 7 класса курит электронные сигареты. Педагог, забрав электронную сигарету, разу же вызвала заместителя директора по воспитательной работе для проведения профилактической беседы с учеником. В ходе беседы ученик признался, что действительно курил в спортзале. Данный ответ ученика сильно возмутил заместителя директора, который, не сдержав эмоции, так негативно отреагировал", — отмечается в комментарии ведомства к публикации.

После проведённого разбирательства законный представитель ученика отказался от претензии к педагогу.

"Вместе с тем данный случай был рассмотрен на заседании совета по педагогической этике школы села Жанаесиль, где принято решение об увольнении педагога согласно пункта 14 статьи 52 Трудового Кодекса РК", — уточнили в Управлении образования.