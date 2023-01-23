Учитель покончил с собой в ЗКО

Фото: astanatv.kz

Учительница начальных классов покончила с собой в селе Сайкудык Западно-Казахстанской области. 22-летнюю Назым Омирзакову нашла мёртвой в сарае её тётя. Смерть женщины взбудоражила местных жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Родные считают, что педагога толкнули на страшный шаг проблемы на работе. Якобы не сложились отношения с руководством: ставили мало часов, делали замечания.

На работе девушку характеризовали положительно.

"Это не имеет никакого отношения к её работе. Всё случилось дома. У неё было много рабочих часов, она работала на полной ставке. Девушка пользовалась поддержкой и уважением коллег. Ни на кого не жаловалась, записки не оставила. Мы сами не поймём, в чем дело", - сообщил глава отдела образования Акжаикского района Ерболат Бекмулдин.

Полиция возбудила дело по статье "Доведение до самоубийства". Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего.