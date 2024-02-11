Учитель математики из Актобе создал приложение для школьников

Электронное приложение для школьников создал актюбинский учитель математики Жасулан Кайдасов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Его проект победил на фестивале педагогических идей в Алматы и получил высокую оценку со стороны специалистов. Педагоги и родители признаются, что новшество помогло подтянуть детей по предмету. Своего виртуального помощника учитель математики Жасулан Кайдасов создал всего за месяц.

Чат-бот в Telegram-канале напоминает ученикам о заданиях, разъясняет их и поддерживает обратную связь. Такая форма общения школьникам пришлась по душе, говорит педагог.

"Это значительная поддержка и для меня, и для детей. Я вижу, что они стали более организованными, появился интерес к, казалось бы, такому скучному и сложному предмету, как математика. Приложение помогает в организации менеджмента учебного процесса. Ученик может обращаться к нему круглосуточно. Бот отвечает им в автоматическом режиме. По необходимости устанавливает связь со мной", — рассказывает Жасулан Кайдасов.

Жасулан предпочитает проводить уроки в непринужденной обстановке. По словам педагога, детям нравится отсутствие формализма и нестандартные методы преподавания. С внедрением виртуального помощника интерес учеников к предмету возрос. Это заметно по их успеваемости, утверждает руководство школы. Приложение проходит тестирование в двух классах, где преподает учитель-новатор. Если эксперимент окажется результативным, новшество будут внедрять повсеместно.

"Мы рады, что у нас появилось новое поколение педагогов, отвечающих запросам учеников. Жасулан может дать детям очень многое в плане цифровой грамотности. Его уроки основаны на активности самих школьников. Мы тоже с интересом наблюдаем за ними. Ему удается прививать детям стремление к науке, к знаниям", — говорит заместитель директора школы Салтанат Ахметова.

Коллеги и школьники знают молодого учителя как разностороннего и небезразличного человека. Он учит детей основам волонтерского движения и предпринимательской деятельности, в первую очередь на собственном примере.