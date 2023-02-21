Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы

Фото: pikabu.ru

В социальных сетях распространяется шокирующее видео, на котором школьники на уроке биологии разделывают тушку морской свинки. Однако перед этим учительница умертвила животное на глазах детей, отрубила ему голову и отдала останки ученикам для препарирования. Причём дети снимали все на камеру. Видео уже заинтересовались полицейские, передает BaigeNews.kz.

"ДП города Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован ОП при УП Ауэзовского района по статье 316 УК РК. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.

Инцидент прокомментировали и в управлении образования Алматы. Там сообщили, что учитель биологии уволилась по собственному желанию.

"20 февраля текущего года, согласно статьи 72 Административно процедурно-процесуального Кодекса РК, сотрудники Департамента по обеспечению качества в сфере образования и Управления образования посетили частную школу ТОО "125 Almaty" города Алматы для выяснения обстоятельств по видеоматериалу, размещенного в социальных сетях. В ходе выяснения установлено, что данный инциндент произошел 17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10 классе в частной школе города Алматы. Со слов учителя, по просьбе учащихся провела практическое занятие со вскрытием, с целью демонстрации внутренних органов морской свинки по обобщению раздела "анатомия и физиология", - сообщили в ведомстве.

С педагогами школы также провели разъяснительную работу по недопущению впредь подобных фактов. Также даны рекомендации администрации школы по усилению внутришкольного контроля и воспитательной работе формирования бережного отношения к окружающей среде и профилактике жестокого обращения с животными.