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  • "Учить, воспитывать, любить". Педагогический форум проходит в столице
BaigeNews.kz. Сегодня, 16:57
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Фото: BaigeNews.kz.

"Учить, воспитывать, любить". Педагогический форум проходит в столице

В Астане проходит XIII Международная научно-практическая конференция АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" с символичным названием "Учить, воспитывать, любить", передаёт BaigeNews.kz.

В конференции принимают участие более 1500 казахстанских учителей и учёных, а также 120 спикеров из Финляндии, Великобритании, Кореи, Эстонии, России, Сингапура, Нидерландов, Японии, США, Австралии, Португалии, Испании, Мальты, Болгарии.

На открытии мероприятия о масштабной повестке конференции рассказала председатель правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" Куляш Шамшидинова. 

"Мы с 2011 года проводим международные конференции. Их задача - объединение педагогической науки и практики. Потому что педагогическая наука способствует развитию школы. А для того, чтобы она развивалась дальше, мы должны понимать, что происходит на практике. В этом году конференция называется "Учить, воспитывать, любить". Потому что мы живем в мире, где социум увеличился. Мы хотим сказать населению, родителям, управленцам в сфере образования, что система не может не меняться. Потому что содержание, потребности к человеку, требования рынка труда к человеку - изменились. Поэтому к этому надо относиться более спокойно и понимающе", - сказала она.  

Аким Астаны Алтай Кульгинов также выступил на церемонии открытия. 

"Как отметил глава государства, безусловным приоритетом страны является повышение доступа к качественному образованию. Сегодня в столице принимается ряд системных мер по повышению качества образования. Первое - создание комфортных условий для педагогов. Согласно поручению президента, за последние два года заработная плата педагогов повысилась на 50 процентов, - отметил аким.  

Кроме того, он рассказал о реализации национального проекта "Комфортные школы", согласно которому до 2025 года в столице планируется открытие 120 тысяч новых ученических мест.

Профессор Кембриджского университета, член попечительского совета АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" Колин Маклафлин высказалась о важности проведения этого мероприятия. 

"Я уже давно участвую в этих конференциях. Но, к сожалению, последние три года мы пропустили. Я считаю, что очень важно поддерживать международные контакты и диалог. Я думаю, что самое особенное в этой конференции - это само название. Форум является научно-практическим. Это очень важно в сфере образования", - сказала она. 

В повестке астанинского форума такие востребованные в глобальной педагогике приоритеты, такие как профессиональное развитие молодого учителя, инновации в формативном оценивании, создание дружелюбной школьной среды, инклюзивное и персонализированное обучение, миссия цифрового преподавателя и внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс.

Знаковым событием конференции стало вручение АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" сертификата RCEC (Исследовательский центр экспертизы и сертификации, Нидерланды) об аккредитации конкурсного отбора. 

"Это новое признание NIS в мировом образовании, которое подтверждает высокие стандарты валидности, надёжности, объективности, а также соответствие системы конкурсного отбора международным требованиям",  - сказал в своём поздравлении директор RCEC Арнольд Брауэр, который лично вручил сертификат.

Главная характеристика международной конференции в 2022-ом году – практическая направленность на ведущие тренды в современном образовании. 

За десять лет традиционная конференция NIS признана одной из самых авторитетных международных площадок, на полях которой анализируются и принимаются стратегические решения по глобальным трендам мирового образования.

Фото АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы". 

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#образование #конференция #НИШ
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 16:57
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