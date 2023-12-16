Более 500 человек пострадали при столкновении поездов метро в Пекине

После столкновения двух составов метро на Чанпинской линии метрополитена Пекина 515 человек обратились за медицинской помощью, у 102 из них были обнаружены переломы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Предварительное расследование показало, что скользкие из-за снежной погоды рельсы привели к экстренному торможению и последующей остановке впереди идущего состава метро. Другой состав, ехавший за ним по участку спуска, начал скользить и, не успев эффективно затормозить, столкнулся с впереди шедшим, сообщили в городском комитете транспорта.

423 человека выписались из больниц, 25 находились в медицинских учреждениях для наблюдения, еще 67 были госпитализированы, сообщили в ведомстве.

Местное правительство создало следственную группу для дальнейшего выяснения причин аварии и оценки мер реагирования на чрезвычайную ситуацию.

В агентстве добавили, что в четверг на Пекин обрушился сильный снегопад.