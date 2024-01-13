Учёные разгадали тайну хронической усталости после ковида

Одной из самых неприятных особенностей вируса SARS-CoV-2 считается то, что он часто становится причиной так называемого долгого COVID 19, или постковидного синдрома. То есть даже после выздоровления, согласно статистике, каждый восьмой человек продолжает жаловаться на неприятные симптомы, которые могут длиться месяцами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нi-news.

Одним из таких симптомов является хроническая усталость. До последнего момента причины этому не были известны, хотя и выдвигались самые разные версии. Теперь же ученым удалось найти точную причину усталости. Как выяснилось, вирус вызывает изменения в организме человека на клеточном уровне.

Ученые Амстердамского университета привлекли к исследованию 25 человек с постковидным синдромом, а также 21 здорового человека для контрольной группы. Всех людей попросили покататься на велосипеде в течение пятнадцати минут. В результате этого несложного теста у людей с хронической усталостью ухудшились симптомы. То есть возникло так называемое постнагрузочное недомогание (PEM), которое характеризуется сильной усталостью после физической, когнитивной или эмоциональной нагрузки.

Ученые исследовали кровь и мышечную ткань всех людей, причем анализы были взяты два раза — за неделю до велосипедного теста, и спустя день после него. В результате были обнаружены отклонения в мышечной ткани у людей с длительным COVID 19. В клетках мышц у таких пациентов митохондрии функционировали менее эффективно, чем у здоровых людей. Об этом исследователи сообщают в журнале Nature Communications.

Напомним, что митохондрии называют электростанциями, или энергетическими фабриками клеток. Они вырабатывают энергию, необходимую для функционирования клетки. У людей с хронической усталостью митохондрии вырабатывают меньше энергии. Это приводит к тому, что организму недостаточно "сил" для выполнения тех или иных действий. Например, мышцам нужна энергия, чтобы сокращаться, мозгу необходима энергия, чтобы думать. Когда энергии недостаточно, все эти функции выполняются хуже. При этом человек, разумеется, чувствует себя уставшим.

Согласно одной из версий, длительный COVID возникает из-за того, что частицы коронавируса задерживаются в организме переболевших людей на длительное время. Однако, как сообщают исследователи, никаких признаков этого они не обнаружили. Кроме того, по словам ученых, в работе сердца и легких тоже нет нарушений. Это значит, что влияние на физическую форму людей не связано с ухудшением работы этих органов.

Причина усталости действительно биологическая. Это значит, что ученые смогут начать работать над поиском подходящего лечения. При этом ученые уже сейчас дали некоторые советы людям, которые страдают от хронической усталости после COVID.

По словам учёных, следует избегать чрезмерных физических нагрузок, то есть не нужно превышать свои “физические пределы”. Нагрузки должны быть такими, чтобы они не вызывали ухудшения состояния. А вот легкие физические упражнения могут быть полезны. Например, для поддержания формы полезно ходить пешком или кататься на электрическом велосипеде. Ученые также обращают внимание на то, что у каждого человека свой предел возможностей.

Никаких других советов ученые пока не дают, что вполне понятно. Остается надеяться, что в ближайшее время ученым удастся разработать эффективный метод лечения длительного COVID 19. Напомним, что этот синдром связан не только с хронической усталостью. Люди также испытывают когнитивные проблемы — так называемый мозговой туман, при этом возникают проблемы с запоминанием информации, концентрацией внимания, умственными нагрузками и так далее.