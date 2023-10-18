Учения "Орман-Дала-2023" прошли в Акмолинской области

Учения по тушению природных пожаров провели на территории КГУ УЛХ "Кенес" Аккольского района Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Их целью была отработка взаимодействия, методов и способов по тушению лесных и степных пожаров, обмена информацией между всеми службами.

В учениях приняли участие вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ерлан Нурпеисов, первый вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев, представители акиматов, сотрудники департаментов по ЧС Астаны и Караганды, Акмолинской области, АГЗ имени Габдуллина, предприятия "Казавиалесоохрана" и волонтёры.

На мероприятии продемонстрированы действия по высадке пожарного десанта после аэровизуального осмотра места возникновения пожара, спасению пострадавших, взаимодействию сил и средств учреждений лесных хозяйств, службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, Академии гражданской защиты и местных исполнительных органов, эвакуации жителей и размещению их в палаточном городке, оказанию им медицинской и психологической помощи.

Всего в учениях приняли участие более 250 человек, свыше 100 единиц техники и пять вертолётов.

"В данном формате учения проводятся впервые. Сегодня задействованы все республиканские службы взаимодействия, которые потребуются на случай осложнения обстановки с лесными пожарами в той или иной области. Мы обговорили нормы законодательства, которые требуют изменения в лесном Кодексе и сопутствующие нормативные правовые акты", – рассказал председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Рамиль Камалов.

По итогам учений выработаны мероприятия по оперативности реагирования, своевременности обнаружения пожаров, а также способы и тактики по тушению возгораний в лесах и степях.