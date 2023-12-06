Учеников первой и второй смены отправили на "удалёнку" в ВКО
Сегодня, 07:58
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Сегодня, 07:58Сегодня, 07:58
111Фото: pexels.com / иллюстративное
6 декабря в ВКО из-за погодных условий (гололёд, буран) школьные занятия для учеников первой и второй смены пройдут в дистанционном режиме. Об этом сообщили в ДЧС области, передаёт BaigeNews.kz.
По информации управления образования ВКО, на дистанционный формат обучения переводятся:
С 0 по 8 классы — Курчумский район: ученики Курчумской школы № 1, № 3, № 4, № 5;
с 1 по 4 классы — Курчумский район: ученики Куйганской школы, Барак батырской, Акчийской школ;
Глубоковский район: Ново-Иртышская и Белоусовская школы.
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