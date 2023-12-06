Учеников первой и второй смены отправили на "удалёнку" в ВКО

6 декабря в ВКО из-за погодных условий (гололёд, буран) школьные занятия для учеников первой и второй смены пройдут в дистанционном режиме. Об этом сообщили в ДЧС области, передаёт BaigeNews.kz.

По информации управления образования ВКО, на дистанционный формат обучения переводятся:

С 0 по 8 классы — Курчумский район: ученики Курчумской школы № 1, № 3, № 4, № 5;

с 1 по 4 классы — Курчумский район: ученики Куйганской школы, Барак батырской, Акчийской школ;

Глубоковский район: Ново-Иртышская и Белоусовская школы.