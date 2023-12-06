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Учеников первой и второй смены отправили на "удалёнку" в ВКО

Сегодня, 07:58
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pexels.com / иллюстративное Сегодня, 07:58
Сегодня, 07:58
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Фото: pexels.com / иллюстративное

6 декабря в ВКО из-за погодных условий (гололёд, буран) школьные занятия для учеников первой и второй смены пройдут в дистанционном режиме. Об этом сообщили в ДЧС области, передаёт BaigeNews.kz.

По информации управления образования ВКО, на дистанционный формат обучения переводятся: 

С 0 по 8 классы  Курчумский район: ученики Курчумской школы  1,  3,  4,  5;

с 1 по 4 классы  Курчумский район: ученики Куйганской школы, Барак батырской, Акчийской школ;

Глубоковский район: Ново-Иртышская и Белоусовская школы.

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