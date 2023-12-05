Ученики 14 школ имели доступ к порносайтам в ЗКО

В Западно-Казахстанской области ученики 14 школ имели доступ на порносайты и ресурсы, пропагандирующие суицид, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру ЗКО.

Прокуратура Теректинского района Западно-Казахстанской области установила факты свободного доступа несовершеннолетних учеников в кабинетах информатики 14 школ к запрещённому интернет-контенту.

"За допущенные нарушения внесен акт прокурорского надзора в Департамент по обеспечению качества в сфере образования области, по результатам которого к административной ответственности по статье 409, части 7-2 Кодекса об административных правонарушениях привлечены 14 директоров школ", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что на сегодняшний день актом прокурорского надзора во всех учреждениях образования района установлены ограничения к доступу интернет на подобные сайты.