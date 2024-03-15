Учебный центр "Юный спасатель" открыли в Астане

В Астане состоялось открытие детского учебного центра "Жас құтқарушы". Его основная цель - обучить детей правилам безопасного поведения при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, передаёт BaigeNews.kz.

В торжественной церемонии приняли участие зампредседателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Маргулан Аманбаев, председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов, начальник столичного ДЧС Марат Кульдиков, председатель Совета ветеранов ДЧС Канатбек Аденов, личный состав гарнизона и учащиеся школ города.

Центр оборудован различными тематическими зонами. В первом зале размещены экспонаты пожарного снаряжения, во втором - макет пожарных частей и техники, наглядный пример работы спасателей при дорожно-транспортном происшествии, место для показа детям видеороликов об аварийно-спасательных работах при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Один из интересных уголков центра тот, где демонстрируют вещи после пожаров.

В центре также имеется лабиринт поиска и спасения пострадавших, классы для проведения обучения.