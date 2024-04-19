Участвовавшие в противопаводковых мероприятиях военнослужащие вернулись в Семей

Личный состав воинской части 68303 МЧС, задействованный на превентивных противопаводковых мероприятиях в Восточно-Казахстанской области, вернулся на место постоянной дислокации в г. Семей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

От имени руководства Восточно-Казахстанского областного департамента ЧС поблагодарили военнослужащих за проделанную работу.

Напомним, что с 7 марта 2024 года личный состав воинской части в составе сводного спасательного отряда выполняли задачи по предотвращению паводка в населённых пунктах Алтай, Зубовск, Тұрғысун, Малеевка, Орловка, Чапаева, Снегирево, Багатырево, Быково, Курчум, Бурабай, Сарыолен, Каратогай, Улкен Нарын, Новополиковка.

Всего было очищено от снега и наледи - 9 км арыков, где снег порой достигал трехметровой высоты, мост, 81 водопропускное сооружение, уложено более трех тысяч мешков с инертным материалом. Также проводилась профилактическая работа с населением.