Участвовавшие в противопаводковых мероприятиях военнослужащие вернулись в Семей
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Личный состав воинской части 68303 МЧС, задействованный на превентивных противопаводковых мероприятиях в Восточно-Казахстанской области, вернулся на место постоянной дислокации в г. Семей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
От имени руководства Восточно-Казахстанского областного департамента ЧС поблагодарили военнослужащих за проделанную работу.
Напомним, что с 7 марта 2024 года личный состав воинской части в составе сводного спасательного отряда выполняли задачи по предотвращению паводка в населённых пунктах Алтай, Зубовск, Тұрғысун, Малеевка, Орловка, Чапаева, Снегирево, Багатырево, Быково, Курчум, Бурабай, Сарыолен, Каратогай, Улкен Нарын, Новополиковка.
Всего было очищено от снега и наледи - 9 км арыков, где снег порой достигал трехметровой высоты, мост, 81 водопропускное сооружение, уложено более трех тысяч мешков с инертным материалом. Также проводилась профилактическая работа с населением.
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