Участок улицы Туркестан перекроют в Астане

Из-за ремонта дорожного полотна в Астане перекроют участок улицы Туркестан, передаёт BaigeNews.kz.

"8 сентября с 18:00 по 9 сентября будет частично перекрыто движение для автотранспорта на участке от улицы Достык до улицы Сыганак", - сообщили в Управлении административной полиции ДП Астаны.