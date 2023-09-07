Участок улицы Туркестан перекроют в Астане
Сегодня, 22:27
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Сегодня, 22:27Сегодня, 22:27
150Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Из-за ремонта дорожного полотна в Астане перекроют участок улицы Туркестан, передаёт BaigeNews.kz.
"8 сентября с 18:00 по 9 сентября будет частично перекрыто движение для автотранспорта на участке от улицы Достык до улицы Сыганак", - сообщили в Управлении административной полиции ДП Астаны.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут для исключения заторов на дорогах.
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