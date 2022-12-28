open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Участок трассы Алматы-Екатеринбург перекрыли из-за гололёда
Участок трассы Алматы-Екатеринбург перекрыли из-за гололёда Сегодня, 19:56
116
Сегодня, 19:56
116

Участок трассы Алматы-Екатеринбург перекрыли из-за гололёда

Непогода стала причиной перекрытия участка трассы "Алматы-Екатеринбург", передаёт BaigeNews.kz.

По данным АО "НК КазАвтоЖол" из-за ухудшения погодных условий (гололёд) с 19:00 закрыто движение для всех видов транспорта на участке дороги "Алматы–Екатеринбург" с 2005 по 1854 километры от границы Жамбылской области до Балхаша.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#трасса #непогода
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:56
116
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх