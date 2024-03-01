Участок республиканской трассы закрыли из-за метели в Казахстане

Из-за метели и ограничения видимости перекрыт один участок дороги республиканского значения в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Отрезок находится в Жетысуской области и имеет протяжённость 100 километров.

Для всех видов автотранспорта закрыт проезд по трассе "Ушарал-Достык" - между станциями Коктума и Достык. Скопление транспорта на участке – 23 единицы.

На дорогах республиканского значения задействовано 557 единиц техники и 1 326 человек.