Участок республиканской трассы закрыли из-за метели в Казахстане
Сегодня, 18:19
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Сегодня, 18:19Сегодня, 18:19
78Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Из-за метели и ограничения видимости перекрыт один участок дороги республиканского значения в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Отрезок находится в Жетысуской области и имеет протяжённость 100 километров.
Для всех видов автотранспорта закрыт проезд по трассе "Ушарал-Достык" - между станциями Коктума и Достык. Скопление транспорта на участке – 23 единицы.
На дорогах республиканского значения задействовано 557 единиц техники и 1 326 человек.