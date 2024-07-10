Участок проспекта Кошкарбаева перекроют в Астане
Сегодня, 11:16
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Сегодня, 11:16Сегодня, 11:16
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Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по устранению недочетов в дорожном полотне по проспекту Р. Кошкарбаева на участке от улицы М. Тулебаева до улицы Озбекали Жанибек, передаёт BaigeNews со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Работы будут проводиться в соответствии с гарантийными обязательствами подрядной организацией за счет собственных средств.
В этой связи 10-11 июля текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.