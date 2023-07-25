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inform.kz Сегодня, 00:40
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Сегодня, 00:40
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Фото: inform.kz

Участок под второй аэропорт зарезервировали под Астаной

В Генплане Астаны указано, что необходимо зарезервировать место для второго аэропорта на выезде из города в сторону Караганды, примерно в 20 километрах от столицы. Заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны Аян Смагулов прокомментировал данную информацию в ответе на запрос редакции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Что касается строительства нового аэропорта, то принято решение зарезервировать площадь для возможного его размещения в будущем. Данное решение соответствует нормативным требованиям "Планирование и застройка города Астаны". Учитывая существующий международный аэропорт и планы его дальнейшего развития, такое решение требует одностороннего выполнения ТЭО в будущем", - говорится в ответе.

По данным управления, до сих пор нет информации о территории второго аэропорта и источнике финансирования строительства.

"В генплане указана только необходимость резервирования территории под новый аэропорт. Показатели объекта и источники финансирования не были установлены из-за отсутствия такой необходимости", - добавил Аян Смагулов.

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Сегодня, 00:40
151
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