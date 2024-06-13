Участницу ОПГ экстрадировали за финансовые махинации из Республики Молдова

Из Республики Молдова экстрадирована казахстанка для привлечения к уголовной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Подозреваемя в период с 2021 по 2022 годы в г.Алматы с целью материального обогащения вместе с другими участниками организованной преступной группы систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации.

Часть участников этой преступной группы уже осуждены к длительным срокам, а подозреваемая после совершения преступления скрылась, в связи, с чем была объявлена в международный розыск.

“Её роль заключалась в осуществлении действий по открытию счетов в определенных банках города, отражение сделок по купле-продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в первичных бухгалтерских документах по притворным сделкам. В результате незаконных действий преступной группы государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 млрд тенге”, - говорится в сообщении.

В мае текущего года она задержана на территории Республики Молдова. В настоящее время она водворена в следственный изолятор города Алматы. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.