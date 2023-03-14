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Участников свадебного кортежа оштрафовали в Таразе
Свадебный кортеж дерзко нарушил ПДД в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Указывается, что видеокамеры зафиксировали ДТП с участием автомашин марок Tоyota Prado 150 и Audi в составе свадебного кортежа. Водители авто привлечены к административной ответственности по пяти статьям КоАП РК (в том числе "Нарушение участником дорожного движения ПДД, повлёкшее создание аварийной обстановки", "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика").
Выявлены 10 других автовладельцев, находившихся в составе кортежа. Владельцы автомашин Lexus и Nissan привлечены к административной ответственности по статье 603 КоАП РК, владельцы Land Rover, Hyundai, Priora - по статье 590 КоАП РК, владелец Nissan - по части 2 статьи 593.
Машины водворены на штрафстоянку. Нарушителей оштрафовали на 313 635 тенге.
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