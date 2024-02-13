Участников преступной группы задержали в нескольких городах Казахстана

Пятерых членов преступной группы задержали в нескольких городах Казахстана по подозрению в разбойном нападении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Практически одновременно четверых мы задержали совместно с павлодарскими коллегами в Экибастузе и в самом Павлодаре. Пятого подельника взяли в столице. По факту разбойного нападения, совершенного незаконным проникновением в жилое помещение, начато досудебное расследование. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия", - сообщил замначальника ДП Костанайской области Негмет Исмагулов.

Подозреваемые находятся под арестом в изоляторе временного содержания. Им грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как пояснили в полиции, в начале января в поселке Карасу неустановленные лица в медицинских масках проникли в дом местной жительницы и нанесли ей телесные повреждения. Сорвали с неё золотые изделия на общую сумму 650 тысяч тенге.

Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.