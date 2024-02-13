Участников преступной группы задержали в нескольких городах Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Пятерых членов преступной группы задержали в нескольких городах Казахстана по подозрению в разбойном нападении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Практически одновременно четверых мы задержали совместно с павлодарскими коллегами в Экибастузе и в самом Павлодаре. Пятого подельника взяли в столице. По факту разбойного нападения, совершенного незаконным проникновением в жилое помещение, начато досудебное расследование. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия", - сообщил замначальника ДП Костанайской области Негмет Исмагулов.
Подозреваемые находятся под арестом в изоляторе временного содержания. Им грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как пояснили в полиции, в начале января в поселке Карасу неустановленные лица в медицинских масках проникли в дом местной жительницы и нанесли ей телесные повреждения. Сорвали с неё золотые изделия на общую сумму 650 тысяч тенге.
Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.
Самое читаемое
- Жителям Астаны пришли слишком большие суммы за комуслуги: в чём причина?
- Недовольных много: чемпион из Кокшетау рассказал о мертвых душах в областном спорте
- Я его увидел: бизнесмены сгоревшего рынка "Акшын" нашли свое золото
- Собирающий еду на мусорке пенсионер купил 10 домов
- Надо у меня сначала спрашивать: Роза Рымбаева опровергла информацию о разбирательствах в суде