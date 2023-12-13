Участников ОПГ задержали в Жанаозене

Деятельность организованной преступной группы в сфере незаконного игорного бизнеса пресечена на территории города Жанаозен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"Участники для постоянного функционирования заведения, на систематической основе пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительными функциями.

В ходе проведения обыска изъяты устройства, предназначенные для азартных игр: системные блоки, мониторы, чек-принтеры, чек-сканеры, телевизоры, телефоны и денежные средства", - говорится в сообщении.