Участники Желтоксана провели акцию против ЛГБТ у памятника "Тәуелсіздік таңы"
Сегодня, 18:20
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Сегодня, 18:20Сегодня, 18:20
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Участники Желтоксана провели акцию против ЛГБТ у памятника "Тәуелсіздік таңы" в Алматы - на месте недавнего одиночного пикета члена движения "Феминита".
Собравшиеся требовали специального закона для запрета и наказания ЛГБТ и раскуривали адыраспан, чтобы очистить место после пикета Акторгын Ақкенжебаласы.
На днях в Казахстане заблокировали сайт для подростков ЛГБТиК+.
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