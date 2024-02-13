  • 13 Февраля, 21:28
  • BAIGENEWS

Участники Желтоксана провели акцию против ЛГБТ у памятника "Тәуелсіздік таңы"

Сегодня, 18:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Участники Желтоксана провели акцию против ЛГБТ у памятника "Тәуелсіздік таңы" Сегодня, 18:20
Сегодня, 18:20
155

Участники Желтоксана провели акцию против ЛГБТ у памятника "Тәуелсіздік таңы" в Алматы - на месте недавнего одиночного пикета члена движения "Феминита".

Собравшиеся требовали специального закона для запрета и наказания ЛГБТ и раскуривали адыраспан, чтобы очистить место после пикета Акторгын Ақкенжебаласы.

На днях в Казахстане заблокировали сайт для подростков ЛГБТиК+.

 

Самое читаемое

Наверх