Участники кинофестиваля "Евразия" получили первые награды

В Алматы стартовал кинофестиваль "Евразия", передаёт BaigeNews.kz.

В рамках официальной церемонии открытия состоялось вручение специальных призов фестиваля. Также прошла пресс-конференция для журналистов и начались кинопоказы.

Так, приз "За вклад в развитие кинематографа Центральной Азии" получил знаменитый узбекский режиссер Али Хамраев, который на нынешнем фестивале возглавляет жюри международного конкурса.

"Сегодня на землю Казахстана пришел праздник – мировое кино приехало к вам в гости. Я считаю, велик тот народ, что в трудное время может радушно принимать другие народы! Фестиваль "Евразия" живет – и это главное! Мы скучали по нему. Успеха фестивалю и успеха Казахстану!", - сказал в ответном слове мэтр узбекского кино.

Другой специальный приз – "За вклад в казахский кинематограф" – был вручен культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову.

"Если когда-то у нас была программа "Динамично развивающееся казахское кино", затем "Динамичное казахское кино", то сейчас наш кинематограф достиг такого уровня, что мы можем позволить себе провести отдельный национальный конкурс наравне с международным. И это главная особенность и новшество XVI кинофестиваля "Евразия". Подтверждением высокого уровня конкурсных программ является и тот факт, что сразу четыре картины представлены от своих стран на премию "Оскар". К тому же на фестивале состоятся сразу четыре мировых премьеры", - отметила один из организаторов Гульнара Абикеева.

В первый день международного конкурса были представлены фильмы "Иль Боемо" (Чехия – Италия – Словакия; режиссер Петр Вацлав) и "Женщина" (Китай; режиссер Ван Чао). Из национального – "Горный лук" (режиссер Эльдар Шибанов), "Зере" (режиссер Даурен Камшыбаев) и "От" (режиссер Айжан Касымбек). А внеконкурсная программа "Особое событие" открылась картиной "Ага" члена жюри Национального конкурса болгарского режиссера Милко Лазарова. Она завоевала множество наград на киносмотрах по всему миру, а на XIV кинофестивале "Евразия" получила приз за лучшую режиссуру.