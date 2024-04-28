Участниками акции "Таза Қазақстан" стали более миллиона человек

Завершилась третья неделя республиканской экологической акции "Таза Қазақстан". Врамках недели "Жасыл аймақ" по всей стране было посажено более 330 тысяч саженцев, благоустроено более 500 парков и скверов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

В Астане глава государства вместе с волонтёрами, лидерами молодёжных организаций, представителями сфер креативной индустрии и научной интеллигенции принял участие в посадке деревьев.

"В рамках акции "Таза Қазақстан" с 8 по 27 апреля в регионах проведено свыше пяти тысяч мероприятий с охватом более миллиона человек. С 29 апреля по 4 мая планируется тематическая неделя "Өнегелі ұрпақ" направленная на благоустройство территорий домов одиноких пожилых людей, ветеранов, семей сотрудников правоохранительных органов погибших при исполнении, Домов престарелых", — сообщили в ведомстве.

Мероприятия в Жамбылской области запланированы на 29 апреля, в Алматы на 30 апреля, Актюбинской области – 1 мая, Шымкенте – 2 мая, Костанайской области – 3 мая, в Туркестанской области и остальных регионах – 4 мая.

Молодёжные ресурсные центры, организации, волонтерские сообщества принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках акции.

Напомним, президент страны отметил, что такие акции должны быть не разовой кампанией, а образом жизни.