Подозреваемого в контрабанде золота экстрадировали из Баку в Казахстан
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Прокуроры и полицейские экстрадировали гражданина Турции для привлечения к уголовной ответственности за участие в деятельности транснациональной организованной группы из Баку в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Как сообщили в надзорном органе, мужчину подозреваются в том, что в период с июля по август 2020 года в составе организованной группы принимал участие в контрабандном вывозе из Казахстана более 24 килограммов золота на сумму более 633 миллионов тенге.
"После совершения преступления участники скрылись от следствия и объявлены в международный розыск. В июле 2023 года подозреваемый был задержан на территории Азербайджана. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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