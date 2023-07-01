Участки дороги на двух центральных улицах перекроют в Алматы

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В Алматы для ремонта перекроют участки улицы Саина и проспекта Абая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление городской мобильности.

"В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия с 23:00 2 июля до 06:00 4 июля будет полностью перекрыто движение по улице Саина от Рыскулбекова до Дулати. Объезд будет обеспечен по Аскарова, Торайгырова, Мустафина, дублеру улицы Саина", - сказано в сообщении.

Кроме того, движение закроют на проспекте Абая от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева с 23:00 3 июля до 06:00 5 июля. Объехать участок можно будет по улицам Есенжанова, Сатпаева, Тлендиева, Брусиловского, Тургут Озала.