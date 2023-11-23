Участие Казахстана в ОДКБ позволит улучшать свои возможности в противодействии различным угрозам – эксперт

В Минске проходит сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, участие в которой принимает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ходе данного мероприятия лидеры стран-участниц организации обсудят вопросы международной и региональной безопасности с учётом напряжённости в мире. Руководитель отдела европейских и американских исследований КИСИ при Президенте РК Бекжан Садыков поделился своим мнением касательно участия Казахстана в ОДКБ, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Председательство в международной региональной организации переходит к Республике Казахстан с 1 января 2024 года. Ожидается, что в ходе сессии Касым-Жомарт Токаев представит видение дальнейшего развития организации, решения вопросов коллективной безопасности и ключевых приоритетов.

“Полагаю, что среди основных приоритетов председательства нашей страны в организации будет принятие мер, направленных на минимизацию противоправных действий в сфере информационно-коммуникационных технологий, а именно киберпреступлений. Сегодня в цифровую эру, киберпреступления стали излюбленным методом получения доступа к личным данным и информации. Подобные нарушения требуют системных ответов, которые, в первую очередь, лежат в плоскости совершенствования правовых основ”, - сказал Бекжан Садыков.

Он добавил, что одним из ключевых направлений в предстоящем году станет укрепление взаимодействия стран с целью предупреждения рисков наступления чрезвычайных ситуации.

"Казахстан и в целом другие страны организации подвержены различным природным катаклизмам. В ОДКБ уже действуют механизмы по предупреждения кризисных ситуаций, к примеру, учения "Скала". Они впервые проведены на базовом полигоне ОДКБ в 2018 году в Казахстане”, - сказал представитель КИСИ.

Также эксперт отметил что сегодняшняя сессия позволила обменяться мнениями относительно дальнейших перспектив по вопросам военного сотрудничества. В этом контексте Казахстан стремится получить максимум от ОДКБ в вопросах укрепления национальных границ и повышения своего военного потенциала.

“Участие Казахстана в ОДКБ позволяет улучшать свои возможности в вопросах противодействия различным угрозам, в том числе угрозам международного терроризма, наркотрафика и противоправной деятельности транснациональных преступных групп”, - пояснил Садыков.

Эксперт считает важным отметить, что ОДКБ – это организация, которая дополняет систему миротворческого потенциала ООН, а участие в различных операциях носит добровольный характер.