Учащиеся казахстанских колледжей смогут проходить бесплатную стажировку в Германии
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Студенты казахстанских колледжей получат возможность обучатся по обмену в Германии. Об этом в рамках казахстанско-германского форума "Развитие и подготовка профессиональных кадров для будущего" договорились НАО "Talap" Министерства просвещения РК и немецкая компания FAV service gGmbH, передаёт BaigeNews.kz.
Стороны планируют организацию совместных мероприятий, направленных на развитие технического и профессионального образования в Казахстане.
Особое внимание будет уделено программе дуального образования, позволяющей казахстанским студентам проходить стажировку на любом из 60 тысяч производственных предприятий Германии.
"На данный момент прорабатывается вопрос о сотрудничестве с колледжами Тюрингии. После изучения их модели образования и использования нашей академической мобильности в программе обмена смогут принимать участие выпускники школ, студенты колледжей", - сообщил директор департамента технического и профессионального образования Минпросвещения РК Асет Муханбетов.
В программе смогут принять участие студенты не только государственных, но и частных колледжей. Также планируется проведение обучающих семинаров для педагогов.
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