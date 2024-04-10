Учащиеся казахстанских колледжей смогут проходить бесплатную стажировку в Германии

Студенты казахстанских колледжей получат возможность обучатся по обмену в Германии. Об этом в рамках казахстанско-германского форума "Развитие и подготовка профессиональных кадров для будущего" договорились НАО "Talap" Министерства просвещения РК и немецкая компания FAV service gGmbH, передаёт BaigeNews.kz.

Стороны планируют организацию совместных мероприятий, направленных на развитие технического и профессионального образования в Казахстане.

Особое внимание будет уделено программе дуального образования, позволяющей казахстанским студентам проходить стажировку на любом из 60 тысяч производственных предприятий Германии.

"На данный момент прорабатывается вопрос о сотрудничестве с колледжами Тюрингии. После изучения их модели образования и использования нашей академической мобильности в программе обмена смогут принимать участие выпускники школ, студенты колледжей", - сообщил директор департамента технического и профессионального образования Минпросвещения РК Асет Муханбетов.

В программе смогут принять участие студенты не только государственных, но и частных колледжей. Также планируется проведение обучающих семинаров для педагогов.