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Убытки на 52 млн тенге возместили государству в Шымкенте

Сегодня, 16:35
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baigenews.kz Сегодня, 16:35
Сегодня, 16:35
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Фото: baigenews.kz

РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория" обратилось в суд о взыскании с ТОО "Арх-Комплекс" 52 млн. тенге за ненадлежащее исполнение обязательств по договору о государственных закупках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Шымкент.

"По договору ТОО обязалось разработать и сопроводить ПСД для получения положительного заключения экспертизы.

Суд отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на пропуск срока исковой давности. При этом судом не принято во внимание, что  факт несоответствия ПСД требованиям законодательства стал известен истцу только после получения отрицательного заключения экспертизы", - говорится в сообщении.

По ходатайству прокуратуры г.Шымкент апелляционная инстанция отменила решение суда с вынесением нового решения об удовлетворении иска в полном объеме.

"Таким образом, мерами прокурорского надзора в пользу государства взыскивается 52 млн. тенге", - отметили в прокуратуре.

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