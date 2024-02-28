Убытки на 52 млн тенге возместили государству в Шымкенте
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РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория" обратилось в суд о взыскании с ТОО "Арх-Комплекс" 52 млн. тенге за ненадлежащее исполнение обязательств по договору о государственных закупках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Шымкент.
"По договору ТОО обязалось разработать и сопроводить ПСД для получения положительного заключения экспертизы.
Суд отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на пропуск срока исковой давности. При этом судом не принято во внимание, что факт несоответствия ПСД требованиям законодательства стал известен истцу только после получения отрицательного заключения экспертизы", - говорится в сообщении.
По ходатайству прокуратуры г.Шымкент апелляционная инстанция отменила решение суда с вынесением нового решения об удовлетворении иска в полном объеме.
"Таким образом, мерами прокурорского надзора в пользу государства взыскивается 52 млн. тенге", - отметили в прокуратуре.
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