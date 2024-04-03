Убрать нельзя оставить: ждать ли повышения налога на транспорт?

Пару дней назад в Казахстане завершился срок оплаты налога на транспорт: оплатить его за 2023 год было необходимо до 1 апреля. Среди некоторых депутатов и в минфине вновь начались обсуждения о возможном пересмотре ставок или даже отмене налога. Стоит напомнить, что вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что "пока конкретного решения не принято", то есть ведомство лишь занимается сбором возможных вариантов, каждый из которых на сегодняшний день – не более, чем предположение.

Что делать с налогом на транспорт и сделать его "удобным" для всех, разбирался обозреватель BaigeNews.kz.

Один из вариантов – снижение налога на старые автомобили, и повышение – на новые

Очевидно, именно этот вариант стоит отклонить сразу же, по одной простой причине: в последние годы государство ставит цель по обновлению автопарка. Для достижения этой цели, помимо введения в эксплуатацию большего количества новых автомобилей, необходимо выводить из эксплуатации старую технику. Исходя из мировой практики, вполне успешно могут использоваться фискальные инструменты, такие как дифференцированная ставка налога: повышение нагрузки на старую технику и снижение – на новую. Аналогичный принцип применяется и в автостраховании на зарубежных рынках.

Так образом, снижение налога на старую технику станет дестимулирующим фактором к её выведению из эксплуатации, именно поэтому данный вариант не применим в нынешних обстоятельствах. Тем более, учитывая тот факт, что в прошлом году парк пополнился возрастной техникой из стран ЕАЭС.

Другой вариант – привязка ставки налога к мощности двигателя

Данный вариант выносится на обсуждение под одним предлогом: действующая ставка привязана к объёму двигателя: чем выше объём, тем выше ставка. В этом случае вполне логично замечание: многие автомобили с большим объёмом двигателя, некогда бывшие роскошью, сегодня, в силу технического состояния, оцениваются на рынке ниже, чем условная Лада Гранта нескольких лет.

В то же время условный китайский седан или паркетник с турбированным мотором объёмом 2 литра, имеет более высокую мощность в сравнении с некоторыми японскими внедорожниками, на которые устанавливаются гораздо более крупные по объёму двигатели.

Такой метод начисления налога – исходя из мощности двигателя, используется во многих странах Европы (из расчёта на кВт мощности) и в России (из расчёта на л.с. мощности), однако вместе с этим используется так называемый налог на роскошь. Последний сам по себе может быть экономически оправдан, однако в этом случае возникает другой вопрос: какой автомобиль в реалиях отдельной страны стоит относить к роскоши?

Ещё один вариант – включение транспортного налога в стоимость топлива

В этом случае уже сейчас можно привести несколько расчётов. Парк легковых автомобилей насчитывает 4,7 млн единиц техники. Большая часть (2 млн +) из которых приходится на автомобили с объёмом двигателя от 1,5 до 2 литра.

В 2023 году действовали следующие ставки: 1,5 л. – 6 900 тг. / год; 2 л. – 13 836 тг. / год. Исходя из расчётов АМААР, среднегодовой пробег автомобиля в Казахстане – 25 000 км. В качестве "дано" примем, что автомобили с моторами от 1,5 до 2 литра имеют одинаковый расход топлива – 9 л / 100 км.

Таким образом, исходя из стоимости литра АИ-92 в 205 тенге получается, что ежегодные расходы на топливо составляют в среднем 460 тысяч тенге. При пробеге 25 тысяч км в год. Для сравнения: общая протяжённость (водная и сухопутная) госграницы РК — 15 128 км.

В министерстве экономики было заявлено, что по имеющимся оценкам стоимость топлива при включении в акциз налога на транспорт возрастёт на 14 тенге. Но это предварительные оценки ведомства, поэтому предположим, что подорожание составит 20 тенге. В таком случае имеем:

Среднегодовой пробег – 25 000 км.

Средний расход топлива – 9 л / 100 км.

Прогнозная цена литра Аи-92 – 225 тг.

Прогнозные ежегодные расходы на топливо – 500 тысяч тенге.

То есть, разница – 40 тысяч тенге, из которой можно вычесть сумму транспортного налога (6,9 – 13,8 тыс тенге в 2023 году). На первый взгляд – незначительное повышение, и возможно именно этот вариант стоит рассмотреть более пристально, принимая решение об изменении в Налоговом кодексе РК.

Однако, есть другой нюанс. Недавно прошло очередное обсуждение возможных изменений по транспортному налогу, в котором приняли участие эксперты рынка, депутаты, представители КГД и Минэкономики. Со стороны министерства экономики были приведены другие расчёты, согласно которым выходит, что в зависимости от пробега, некоторые владельцы малолитражных авто будут платить больше, чем сейчас, а владельцы авто с большими моторами – меньше.

Что в итоге?

По данным на март 2024 года, совокупная задолженность автовладельцев по транспортному налогу составляет 15 млрд тенге. При том, что общая сумма сборов должна составить 90 млрд. Причина столь значимой недоимки отнюдь не всегда кроется в халатности налогоплательщиков или высокой налоговой нагрузке (ставки приведены выше).

Проблема заключается в администрировании этого налога: зачастую имеют место некорректные начисления (в большую и меньшую сторону), начисления на технику, которая по факту давно сменила владельца и другое.

Судя по всему, в нынешней ситуации, вероятно рациональным решением станет - оставить ставки как есть, но решить проблемы с администрированием налога и базой зарегистрированных автомобилей.