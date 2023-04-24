Убийцу обезглавленной женщины нашли в Алматы

В Алматы нашли мужчину, который подкинул в бутик пакет с женской головой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. .

"ДП города Алматы сообщает, что подозреваемый в убийстве женщины, чьё тело было найдено в парке по улице Шолохова, задержан. С санкции суда гражданин И., 1962 года рождения, арестован", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что подозреваемый был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление совершено в ходе ссоры.

"В настоящее время в рамках уголовного дела, расследуемого СУ ДП города Алматы по части 2 статьи 99 УК РК, назначены экспертизы. В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и части 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в полиции.

Напомним, обезглавленное тело женщины нашли утром у заброшенного здания по улице Шолохова 12 апреля.