Обезглавленное тело женщины нашли в Алматы

Фото: polisia.kz

Полиция ищет убийцу женщины в Алматы. Обезглавленное тело нашли утром у заброшенного здания по улице Шолохова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что женщине было 46 лет, она не имела определённого места жительства, ранее неоднократно судима за наркопреступления.

"Спустя некоторое время голова женщины обнаружена в одной из торговых точек неподалеку. В Управлении полиции Турксибского района по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК. Органами внутренних дел проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и раскрытие преступления", - сообщили в полиции.

Другие детали уголовного дела в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.