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Убийце сотрудницы акимата увеличили тюремный срок
В Актобе убийце 46-летней сотрудницы областного акимата добавили тюремный срок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Такое решение приняла судебная коллегия при рассмотрении апелляции, которую подали родные погибшей женщины.
Суд первой инстанции приговорил обвиняемого к 11 годам заключения. Брат погибшей настаивал на том, что 29-летний мужчина с особой жестокостью расправился с бывшей возлюбленной.
"Она была в беспомощном состоянии. Это было зимой. В тот день был сильный мороз. Она была без одежды. У неё были порезаны обе кисти, когда она пыталась выхватить нож. У неё двое детей, которые на тот момент несовершеннолетние были. После таких ран, зачем нужно было резать шею сзади?! Какой смысл? И ложить в багажник? И два дня она находилась в багажнике", — говорит брат жертвы Серик Кадырбаев.
Убийство произошло в середине февраля. Известно, что жертва и преступник, несмотря на большую разницу в возрасте, находились в любовных отношениях. При последней встрече сотрудница акимата узнала, что мужчина женат. Возникла ссора, в ходе которой молодой любовник нанёс женщине 35 ударов ножом. А затем закинул труп в багажник своего авто.
В начале июня суд первой инстанции приговорил его к 11 годам. Однако, рассмотрев апелляцию, судебная коллегия согласилась, что преступление было совершено с особой жестокостью, и назначила 15 лет колонии. В последнем слове обвиняемый просил учесть наличие трёх детей и отца-инвалида.
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