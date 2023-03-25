Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого

Фото: discover24.ru

В Сети появилось фото подозреваемого в тройном убийстве в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в департаменте полиции региона, 36-летний мужчина помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, мёртвыми найдены две его дочери 2011, 2014 годов рождения и сын 2016 года рождения.

"В отношении 36-летнего мужчины расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК — убийство двоих и более лиц несовершеннолетнего возраста", — сообщили в полиции.

Между тем, в Сети распространяют фото подозреваемого.

Напомним, трагедия произошла в доме № 46 в 27 микрорайоне Актау.

Позже был задержан отец по подозрению в убийстве своих троих детей.