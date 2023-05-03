Убийство троих детей в Актау: силовики рассказали новые подробности дела

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Мужчину, подозреваемого в убийстве трёх своих несовершеннолетних детей в Актау в марте этого года, вернули из Сирии в Казахстан в результате операции силовиков "Жусан". Об этом сотрудники правоохранительных органов рассказали в телепередаче "Koremiz", передаёт BaigeNews.kz. Мужчина находился на учёте в Атырау.

Съёмочная группа съездила в родное село подозреваемого. Там журналистам рассказали, что задержанный в детстве занимался боксом. После школы переехал в Актау и женился. Родственники рассказали, что его семья придерживалась нетрадиционного религиозного течения.

Мужчина любил своих детей, которые после развода в декабре 2022 года, остались с матерью. Что стало причиной трагедии неизвестно, однако, по словам тёщи, после развода родители детей часто спорили из-за места проживания отпрысков и выплаты алиментов.

Напомним, тела детей 2011, 2014 и 2016 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире в 27-м микрорайоне Актау. По подозрению в убийстве полицейские задержали 36-летнего отца детей.