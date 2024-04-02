Убийство матери и сына в Актобе: отправлять в тюрьму некого

В Актобе завершился суд по делу об убийстве матери и сына, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В марте 2023 года в собственной квартире были жестоко убиты 37-летняя женщина и её сын. Младшая дочь погибшей с тяжёлыми ранениями попала в реанимацию. Под подозрением оказался 23-летний местный житель. Следствие установило: в тот вечер он распивал алкоголь, после чего решился на разбой. В одном из районов города мужчина увидел открытое окно на втором этаже. По газовой трубе проник в жильё. От шума проснулась хозяйка. Злоумышленник убил её ножом. Так же он расправился с сыном погибшей и ранил младшую дочь. И сбежал с места преступления. Его нашли по горячим следам.

Подозреваемого суд признал виновным. Но вот лишать свободы его не будут, поскольку спустя несколько дней после задержания актюбинец покончил с собой. На судебном разбирательстве настояли его родственники.

"Суд приговорил: признать Елеуова виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 4, части 3, статьи 192, подпунктом 1, 14 части 2 статьи 99 и части 3, статьи 24 и части 3 статьи 99 УК РК. В связи со смертью суд признал его виновным в совершении преступления, но без наказания", – сказал Жанибек Сейтжапаров, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области.

Потерпевшими по делу признаны бабушка и тётя выжившей девочки. Они требовали выплатить им моральный ущерб в размере 10 миллионов тенге. Суд отказал в иске, так как выплачивать деньги тоже некому. Кроме того, за допущенные нарушения в следствии были вынесены частные представления в адрес начальника департамента полиции и прокурора области.