Убийство известного бизнесмена в Уральске: дело передано в суд

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Дело о жестоком убийстве известного бизнесмена в Уральске, расследование которого длилось пять месяцев, передано на рассмотрение в суд. Об этом сообщили в городском суде, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, убийство Еркина Мухангалиева было совершено 6 августа 2022 года около 20:00. Как следует из материалов дела, подозреваемые, 31-летний Руслан Кожантаев и 21-летний Турлан Амангельды, находясь в здании караоке-ресторана "Рахат Лукум", встретились с владельцем заведения Еркином Мухангалиевым. Между ними возник конфликт и Кожантаев, достав складной нож, нанёс бизнесмену не менее трёх ударов в жизненно важные органы. В этот момент стоящий рядом Амангельды достал из барсетки нож, и, угрожая им, преградил путь администратору заведения. Спасаясь, мужчина выбежал к парковке напротив центрального стадиона Уральска, где подозреваемы, настигнув его, нанесли ещё несколько ударов ножом. Мухангалиев скончался до приезда скорой помощи.

Погибшему было 49 лет, он был известным бизнесменом в Уральске, владеющим несколькими кафе и ресторанами.

Двух подозреваемых задержали по горячим следам.

10 августа в специализированном следственном суде Руслан Кожантаев попросил суд оставить его на свободе, сославшись на то, что одна из его жён находится на последнем месяце беременности.