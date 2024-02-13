Убийство девочки в Сарыагаше: сотруднику пробации вынесли приговор

Смерть маленькой жительницы села Жибек Жолы Сарыагашского района Еркежан Нурмахан, погибшей от рук уголовника-рецидивиста, минувшим летом шокировала казахстанцев. Совершивший преступление Сайдолим Гаийбназаров был ранее судим за убийство. Отсидел около 10 лет, но, выйдя на свободу, в мае совершил новое преступление, нанеся увечья в бытой драке своему знакомому. За это суд приговорил его к трём годам ограничения свободы.

Согласно предъявленному обвинению, сотрудник местной службы пробации допустил "халатное отношение к своим обязанностям", не предложив заменить ограничение свободы на реальный срок и "не осуществляя профилактические мероприятия", в результате чего ранее судимый Гаийбназаров совершил очередное, ещё более тяжкое преступление. Надругавшись над ребёнком и нанеся девочке несколько ножевых ранений, Гайбназаров спрятал тело в сарае.

По данным пресс-службы Туркестанского областного суда, в суд дело поступило 9 ноября прошлого года. В ходе его рассмотрения были допрошены 57 свидетелей, в том числе родители погибшей девочки. Разрешение вопроса об ответственности Турарбека Тильдаханова они оставили на усмотрение суда.

Считая вину Турарбека Тильдаханова доказанной, сторона обвинения предложила признать его виновным и назначить наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Сам подсудимый виновным себя не признал, попросив оправдать его за отсутствие состава преступления.

Учтя все отягощающие и смягчающие вину обстоятельства, судья Сарыагашского районного суда Жасулан Орынбаев огласил приговор.

"Признав подсудимого виновным по статье 371 часть 2, суд приговорил его к двум годам лишения свободы, с лишением права в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах", - сообщили в пресс-службе областного суда.

Приговор не окончательный и может быть обжалован в установленные законом сроки.