Убили и сожгли тело: Подозреваемых в убийстве нашли в землянке в Алматы

Подозреваемые в убийстве около двух месяцев прятались в вырытой ими землянке в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Алматы полицейские задержали двоих мужчин 22 и 33 лет.

Стражи порядка подозревают их в том, что в октябре они убили своего знакомого и сожгли его тело, чтобы скрыть следы преступления.