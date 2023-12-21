Убили и сожгли тело: Подозреваемых в убийстве нашли в землянке в Алматы
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Подозреваемые в убийстве около двух месяцев прятались в вырытой ими землянке в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Алматы полицейские задержали двоих мужчин 22 и 33 лет.
Стражи порядка подозревают их в том, что в октябре они убили своего знакомого и сожгли его тело, чтобы скрыть следы преступления.
"Создана специальная следственно-оперативная группа. На днях было установлено местонахождение подозреваемых: все это время они прятались в землянке (размеромтри на 1,3 метра, высотой 1,7 метра), что в двух километрах от трассы Алматы – Астана. Там же подозреваемые смастерили для себя импровизированную ночлежку и место для приёма пищи. Они признались, что убили знакомого вследствие неприязненных отношений. Подозреваемые взяты под стражу", – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.
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