Убил жену в загсе: приговор мужчине вынесли в Караганде

Апелляцию по громкому делу об убийстве женщины бывшим супругом рассмотрели в Карагандинском областном суде, передаёт BaigeNews.kz.

Судом первой инстанции мужчина приговорён к 14 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности за убийство бывшей супруги и незаконное ношение холодного оружия (статьи 99 и 287 УК РК) .

Защитник, не согласившись с приговором, просил его изменить, снизить назначенное наказание до восьми лет с учётом признания вины, чистосердечного раскаяния, привлечения к уголовной ответственности впервые и положительной характеристики.

"26 мая 2023 года в зданий РАГС посёлка Ботакара между У. и его бывшей супругой возник словесный конфликт. Мужчина, вытащив охотничий нож, нанес им два ножевых удара в область паха и в левую подлопаточную область потерпевшей. От полученных ранений женщина скончалась в ЦРБ Бухар-Жырауского района. Виновность осуждённого подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. Судебная коллегия согласилась с выводами суда о доказанности вины и правильности квалификации действии осужденного", - сообщили в суде.

Коллегия постановила, что наказание осужденному назначено в пределах санкции статей 99 часть 1 и 287 часть 1 УК РК, соразмерно содеянному, с учётом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, личности подсудимого, мнения дочери погибшей.