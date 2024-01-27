Убил женщину и ребёнка: гражданина России задержали в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские задержали россиянина, который совершил двоейное убийство в Новосибирске, и пытался укрыться в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в МВД РК, задержание стало возможно благодаря совместным действиям полицейских двух стран.

"На основании ориентировки главного управления уголовного розыска МВД РФ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пограничной службы КНБ и криминальной полиции МВД РК задержан гражданин России, подозреваемый в совершении двойного убийства матери и её малолетней дочери 23 января в Новосибирске. По данным зарубежных коллег преступник, после совершения особо тяжкого преступления, намеревался скрыться в соседних государствах. После получения сообщения криминальной полицией страны были ориентированы оперативные, миграционные и другие подразделения органов внутренних дел Казахстана. Проведены соответствующие оперативно-розыскные мероприятия", — говорится в сообщении.

Подозреваемый в двойном убийстве был задержан оперативной группой полиции совместно с сотрудниками пограничной службы в Туркестанской области. Мужчина пытался на такси пересечь государственную границу. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.