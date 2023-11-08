Убил, а потом изнасиловал бывшую девушку житель Костанайской области
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В Костанайской области мужчину осудили за то, что он убил, а потом изнасиловал свою бывшую девушку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Фёдоровские новости".
В селе Фёдоровка в Костанайской области произошла трагедия.
Согласно материалам дела, молодые люди то встречались, то расходились. Пара пробовала жить вместе, но девушка быстро поняла, что семейная жизнь не сложится, и ушла.
В роковой вечер девушка решила вернуть мобильный телефон, но парень явно ожидал не этого, а надеялся на применение, поэтому пришёл, прихватив с собой алкогольные напитки.
Во время застолья между ними вновь вспыхнула ссора. Мужчина бил бывшую сожительницу кулаками, а затем металлическим предметом. От множественных ударов девушка скончалась. Мужчина этого не заметил. Он изнасиловал её в естественной и извращенной формах, а потом спокойно уснул.
Только утром он обнаружил, что бывшая возлюбленная не подаёт признаков жизни, и позвонил знакомому. Тот приехал на место и вызвал полицию.
Потерпевшая сторона просила суд назначить максимальный срок преступнику. Учитывая степень тяжести совершенного преступления, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, а также удовлетворил гражданский иск о взыскании морального вреда в размере трёх миллионов тенге в полном объёме.
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